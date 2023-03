Baronissi, Margherita Hack: seconda edizione Phaser Game Jam 2023 – HACKathon

di Redazione ZON

Sabato 4 marzo e domenica 5 marzo, l’IIS “Margherita Hack” di Baronissi (Sa), in collaborazione con le realtà professionali e formative del territorio, organizza la seconda edizione della competizione Phaser Game Jam 2023 – HACKathon per l’ideazione e la realizzazione di un videogame. L’edizione 2023 dell’evento, che ha cadenza annuale, si terrà presso il PalaUnisa A Campus di Baronissi, Università degli Studi di Salerno, Via Salvador Allende, 1. L’obiettivo della Phaser Game Jam 2023 – HACKathon è individuare e premiare gli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado che meglio interpretano la sfida proposta: trovare l’idea innovativa attraverso l’utilizzo della libreria javascript Phaser JS e creare un videogame in un weekend, lavorando, quest’anno, sul tema del “Tempo”.

Preceduta da un’intensa attività di formazione destinata ad oltre 600 studenti della Regione Campania e gestita da esperti del settore, la Phaser Game Jam 2023 – HACKathon coinvolge quest’anno 24 team provenienti da tutte le province campane. Novità dell’edizione 2023 è un HACKathon junior, una competizione di programmazione in Scratch sul tema “Matematica e pensiero scientifico”, rivolta agli studenti delle classi terminali delle Scuole secondarie di primo grado: 11 team provenienti dalle province di Salerno e Avellino, 40 giovani studenti coinvolti. Diverso il target, diverso lo strumento di programmazione, ma unica giuria. La giuria della Phaser Game Jam 2023 – HACKathon è composta da esperti autorevoli: Vittorio Scarano (prof. ordinario – Dipartimento Informatica UNISA), Delfina Malandrino (prof. associato – Dipartimento Informatica UNISA), Edoardo Gisolfi (Presidente CNCT Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici), Daniele Monaco (Unity developer @ Picaresque Studio), Giampaolo Greco (Direttore creativo team XR Uqido) e Umberto Parisi (Game Developer in PsychoDev).