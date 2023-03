Vallo della Lucania, dipendente schiacciato da un cancello: proseguono le indagini

di Filomena Volpe

Il 3 febbraio 2023 a Vallo della Lucania ha perso la vita Ferdinando Tomei (38 enne di Ascea) dopo essere stato schiacciato da uno dei cancelli presenti in Via Bardolato. L’uomo, dipendente del supermercato Decò, fu trovato intorno alle 22:45 mentre l’attività lavorativa era già cessata.

Le indagini

La Procura vallese sta ancora indagando in merito all’accaduto. Gli investigatori, infatti, si stanno concentrando sui cancelli per stabilire se rispettavano o meno le norme di sicurezza. Stando alle ultime novità del caso, i cancelli non erano muniti degli “incontri di battuta” sulla parte superiore.

La causa del decesso

Il medico legale Adamo Maiese, nel momento in cui gli venne consegnato il cadavere di Tomei, decise di non eseguire l’autopsia perché la causa del decesso era ed è chiara: una forte compressione e un acuto schiacciamento della zona toracica.