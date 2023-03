Ps Plus: ecco i giochi mensili gratuiti di marzo 2023

di Antonio D'Amore

PlayStation ha annunciato i nuovi giochi mensili di marzo 2023 per gli abbonati al Ps Plus. I titoli scaricabili gratuitamente sono: Battlefield 2042, Minecraft Dungeons, Code Vein.

I tre titoli saranno disponibili per gli abbonati Ps Plus Essential, Extra e Premium da martedì 7 marzo a lunedì 3 aprile.

Battlefield 2042 | PS4, PS5

Diciamo che Battlefield non ha bisogno di introduzioni: è uno de franchise di spara tutto più in voga negli ultimi anni.

In questo gioco ambientato in un futuro non troppo lontano, in un mondo scosso da tumulti, dovrai adattarti per sopravvivere a campi di battaglia dinamici con l’aiuto della tua squadra e di un arsenale di armi e veicoli all’avanguardia. Con il supporto fino a 128 giocatori su PlayStation 5*, Battlefield 2042 estende la portata degli scontri come mai prima d’ora nei campi di battaglia di tutto il mondo. Prendi parte a esperienze su vasta scala con modalità multigiocatore aggiornate come Conquista e Sfondamento, fino alla nuovissima Hazard Zone.

*Fino a un massimo di 64 giocatori supportati su PlayStation 4.

Minecraft Dungeons | PS4

In questa avventura d’azione tutta nuova ispirata alla tradizione dei classici dungeon crawler e ambientata nell’universo di Minecraft, il giocatore dovrà affrontare le missioni da solo o in compagnia di amici. Si prevedono livelli pieni d’azione, ricchi di tesori e straordinariamente vari, in un’epica missione per salvare gli abitanti e sconfiggere il malvagio Arci-abitore. Ci sono a disposizione oggetti unici e incantesimi per le armi da sbloccare per mettere a segno devastanti attacchi speciali.

Code Vein | PS4

Anche in questo gioco c’è la possibilità di affrontare dei dungeon insieme ad un compagno guidato dal computer o da un amico in modalità cooperativa multigiocatore. Le forze di protagonista e aiutante devono essere unite per coordinare i movimenti e difendersi a vicenda da attacchi a sorpresa o per affrontare nemici potenti. Si può scegliere tra varie armi come baionette, asce, lance e molto altro. Andando avanti si potrà migliorare le abilità del proprio personaggio con i potenti incantamenti del Codice sanguigno, ottenere nuovi equipaggiamenti, salire di livello e diventare più potente per affrontare i Perduti.