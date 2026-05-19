Baronissi, donato un pianoforte Yamaha al Museo FRAC

di Marisa Fava

La Giunta Comunale ha accolto la donazione di un pianoforte a mezza coda, destinato ad arricchire il patrimonio culturale cittadino

Un pianoforte a mezza coda Yamaha sarà destinato al Museo FRAC di Baronissi, dove verrà valorizzato e reso fruibile al pubblico.

La Giunta Comunale ha accolto la donazione dello strumento, frutto di un gesto di generosità da parte di cittadini che hanno scelto di condividere con la comunità un bene di grande valore culturale.

Il pianoforte non comporterà alcun costo per l’Ente e sarà custodito dal Settore Lavori Pubblici e Patrimonio fino alla sua collocazione definitiva.

Una volta destinato al Museo FRAC, lo strumento sarà accompagnato da una targa commemorativa e rappresenterà un segno concreto di partecipazione, memoria e amore per la cultura.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto ad Antonio e Orlando Santoro per il prezioso dono, dedicato al ricordo dei loro genitori, Gerardo e Maria.

La donazione conferma il valore della partecipazione dei cittadini nella crescita culturale della comunità e nella condivisione di beni che diventano patrimonio comune.