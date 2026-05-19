Notte dei Musei 2026, aperture serali nei siti della Grande Pompei

di Marisa Fava

Sabato 23 maggio ingressi a 1 euro tra Pompei, Boscoreale, Oplontis e Stabia con spettacoli, visite guidate e percorsi serali

Torna sabato 23 maggio la Notte dei Musei 2026 nei siti archeologici della Grande Pompei. Dalle ore 19:30 alle 23:30, con ultimo ingresso alle 22:30, sarà possibile visitare numerosi siti al costo simbolico di 1 euro.

L’iniziativa coinvolgerà Pompei, Oplontis, Boscoreale e Stabia con aperture straordinarie, spettacoli teatrali, laboratori e itinerari guidati.

A Pompei saranno previsti due percorsi distinti: uno dedicato all’esposizione dei calchi delle vittime dell’eruzione presso la Palestra Grande con la performance teatrale “Pompei. Persone di gesso” e la visita ad alcune domus del lato orientale della città antica; l’altro tra Villa dei Misteri e Boscoreale con collegamento tramite navetta Pompeii Artebus.

Tra le dimore visitabili figurano i Praedia di Giulia Felice, la Casa della Venere in Conchiglia e la Casa di Loreio Tiburtino.

Ad Oplontis saranno organizzati itinerari guidati gratuiti nella Villa di Poppea con approfondimenti storici dedicati a Poppea e Ottavia, mentre a Boscoreale spazio anche ai laboratori “Suoni della Preistoria e dell’Antichità”.

Visite guidate gratuite anche al Museo Archeologico di Stabia “Libero D’Orsi” presso la Reggia di Quisisana.

Per alcuni percorsi è consigliata la prenotazione online attraverso il circuito Vivaticket.