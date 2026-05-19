Porto di Parole 2026: a Salerno torna il villaggio delle narrazioni differenti

di Marisa Fava

Dal 25 al 30 maggio la tredicesima edizione del festival dedicato a bambini, ragazzi e famiglie

Dal 25 al 30 maggio Salerno ospiterà la tredicesima edizione di “Porto di Parole – La Bottega delle Narrazioni Differenti”, il festival che trasforma la città in un laboratorio diffuso dedicato a storie, teatro, laboratori ed esperienze immersive.

L’edizione 2026 sarà dedicata al tema della “Casa”, intesa come luogo dell’anima, spazio di relazioni, memoria, emozioni e identità.

Il programma coinvolgerà scuole, bambini, ragazzi e famiglie con attività diffuse tra il Centro Pastorale San Giuseppe, il Lido Balnea e numerosi spazi del centro cittadino.

Tra gli appuntamenti più attesi figurano “Operazione Allegria!”, ispirato ai grandi quiz televisivi, gli spettacoli “Andata e ritorno da Oz”, “Nubì e la città di pietra” e “La città dell’errore”, oltre ai laboratori immersivi tra musica, realtà virtuale, teatro e clowneria.

Non mancheranno aree dedicate ai più piccoli, percorsi sensoriali, giochi tradizionali, letture condivise e installazioni artistiche pensate per favorire partecipazione, inclusione e creatività.

Il festival è ideato e realizzato dalla Cooperativa Saremo Alberi con il sostegno dell’Ambito S5 Salerno-Pellezzano e il patrocinio del Comune di Salerno.