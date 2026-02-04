Ravello, prorogata “Il Cinema a Ravello”: date e appuntamenti

di Marisa Fava

La rassegna “Il Cinema a Ravello” continua e si allunga nel tempo: il calendario di proiezioni e incontri in programma all’Auditorium Oscar Niemeyer proseguirà fino al 15 marzo. Un’estensione che conferma la volontà di mantenere vivo l’appuntamento culturale, tra cinema contemporaneo e narrazioni legate al territorio.

Gli eventi si svolgono presso l’Auditorium Oscar Niemeyer, con ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Nel weekend del 7 e 8 febbraio è previsto un doppio binario: da un lato un titolo ad alto richiamo pop, dall’altro una serata dedicata al cinema breve e alla memoria locale.

Per consultare il calendario completo e gli aggiornamenti ufficiali, è disponibile la pagina dedicata sul sito dell’organizzazione:programmazione aggiornata de “Il Cinema a Ravello”.