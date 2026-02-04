Al Teatro Arbostella “Il più felice dei tre”

Un risultato reso possibile anche grazie alla direzione artistica di Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che continua a proporre una programmazione capace di coniugare qualità, tradizione e intrattenimento.

In scena la TeatroPerNoi di Napoli

Per gli ultimi week-end di gennaio e il primo di febbraio, il palco di Viale Verdi ospita una compagnia storica dell’Arbostella: la TeatroPerNoi di Napoli, giunta al 50° anno di attività, che porta in scena uno spettacolo comico-brillante adatto a tutta la famiglia.

La commedia “Mamma mia bella che tarantella” è liberamente ispirata al celebre testo “Il più felice dei tre” di Eugène Labiche, maestro del vaudeville e attento osservatore dei vizi borghesi.

Un adattamento partenopeo dal ritmo serrato

L’adattamento, la regia e l’interpretazione portano la firma di Ernesto Mignano, che rielabora la struttura originale trasformandola in una versione partenopea, moderna e frizzante, ricca di ritmo e ironia.

La vicenda si sviluppa come una giostra comica dal passo serrato, capace di smascherare con sarcasmo il falso moralismo, l’ipocrisia e la vanagloria della società contemporanea.

Un triangolo amoroso tra equivoci e caos

Al centro della storia un classico triangolo amoroso – marito, moglie e amante – intrappolato in una spirale di equivoci e situazioni paradossali, dove ogni personaggio sembra destinato a ripetere gli stessi errori in un’eterna e irresistibile ripetizione comica.

A rendere il quadro ancora più esilarante intervengono personaggi secondari indimenticabili: una coppia di domestici fuori dagli schemi, una cameriera scaltra, un amico invadente e una cugina passionale, tutti complici di un caos che travolge la vita coniugale dei protagonisti.

«Due ore di spensieratezza e sano divertimento, adatte a tutti», promette il regista.

Il cast

Ernesto Mignano

Martina Mignano

Giovanni Vano

Marisa Mignano

Marco Multari

Alfredo Di Perna

Ylenia Avitabile

Daniela Giglio

Valentina Adamo

Marco Fedele

Date e informazioni

Lo spettacolo sarà rappresentato nei week-end del 24, 25, 31 gennaio e 1, 7, 8 febbraio 2026.

Orari:

Sabato ore 21.00 – Domenica ore 19.30

Biglietti:

Intero €15 – Ridotto (over 65) €13

Info e prenotazioni:

347 1869810 – 328 2664758