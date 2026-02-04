4 Febbraio 2026 - 10:08

Al Teatro Arbostella “Il più felice dei tre”

Grande successo per la XVIII stagione comica: in scena la TeatroPerNoi con una brillante rivisitazione del vaudeville di Labiche

La XVIII stagione comica del Teatro Arbostella “Gino Esposito” di Salerno raggiunge il giro di boa confermando un importante successo di pubblico e critica, nel solco della visione del compianto fondatore Gino Esposito.

Un risultato reso possibile anche grazie alla direzione artistica di Arturo Esposito e Imma Caracciuolo, che continua a proporre una programmazione capace di coniugare qualità, tradizione e intrattenimento.

In scena la TeatroPerNoi di Napoli

Per gli ultimi week-end di gennaio e il primo di febbraio, il palco di Viale Verdi ospita una compagnia storica dell’Arbostella: la TeatroPerNoi di Napoli, giunta al 50° anno di attività, che porta in scena uno spettacolo comico-brillante adatto a tutta la famiglia.

La commedia “Mamma mia bella che tarantella” è liberamente ispirata al celebre testo “Il più felice dei tre” di Eugène Labiche, maestro del vaudeville e attento osservatore dei vizi borghesi.

Un adattamento partenopeo dal ritmo serrato

L’adattamento, la regia e l’interpretazione portano la firma di Ernesto Mignano, che rielabora la struttura originale trasformandola in una versione partenopea, moderna e frizzante, ricca di ritmo e ironia.

La vicenda si sviluppa come una giostra comica dal passo serrato, capace di smascherare con sarcasmo il falso moralismo, l’ipocrisia e la vanagloria della società contemporanea.

Un triangolo amoroso tra equivoci e caos

Al centro della storia un classico triangolo amoroso – marito, moglie e amante – intrappolato in una spirale di equivoci e situazioni paradossali, dove ogni personaggio sembra destinato a ripetere gli stessi errori in un’eterna e irresistibile ripetizione comica.

A rendere il quadro ancora più esilarante intervengono personaggi secondari indimenticabili: una coppia di domestici fuori dagli schemi, una cameriera scaltra, un amico invadente e una cugina passionale, tutti complici di un caos che travolge la vita coniugale dei protagonisti.

«Due ore di spensieratezza e sano divertimento, adatte a tutti», promette il regista.

Il cast

  • Ernesto Mignano
  • Martina Mignano
  • Giovanni Vano
  • Marisa Mignano
  • Marco Multari
  • Alfredo Di Perna
  • Ylenia Avitabile
  • Daniela Giglio
  • Valentina Adamo
  • Marco Fedele

Date e informazioni

Lo spettacolo sarà rappresentato nei week-end del 24, 25, 31 gennaio e 1, 7, 8 febbraio 2026.

Orari:
Sabato ore 21.00 – Domenica ore 19.30

Biglietti:
Intero €15 – Ridotto (over 65) €13

Info e prenotazioni:
347 1869810 – 328 2664758