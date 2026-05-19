EUG Salerno 2026, aperta la call per Addetti Sportivi

di Marisa Fava

L’Università degli Studi di Salerno e il CUS Salerno hanno avviato una manifestazione di interesse per la formazione di una short list di candidati

In vista degli European Universities Games Salerno 2026, in programma tra luglio e agosto 2026, è stata aperta una manifestazione di interesse per la selezione di candidati da inserire in una short list.

L’iniziativa è promossa dall’Università degli Studi di Salerno e dal CUS Salerno, in collaborazione con l’Associazione Europea dello Sport Universitario EUSA.

La call è rivolta agli studenti e alle studentesse dell’Università di Salerno e a chiunque voglia partecipare al percorso di selezione per il conferimento di incarichi di collaborazione come Addetti Sportivi.

Le figure selezionate saranno impegnate a supporto dell’organizzazione degli European Universities Games, uno degli appuntamenti sportivi universitari più importanti a livello europeo.

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione sono disponibili attraverso il link pubblicato sui canali istituzionali.