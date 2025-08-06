Salerno 2026, European Universities Games: la Campania capitale dello sport universitario

di Redazione ZON

Salerno si prepara a diventare cuore pulsante dello sport universitario europeo e non solo. Con la conferenza stampa di questa mattina, ospitata all’Università degli Studi di Salerno, è stata ufficialmente presentata l’ottava edizione degli European Universities Games (EUG 2026), in programma dal 18 luglio al 1° agosto 2026.

L’evento porterà in Campania oltre 4.500 atleti e tecnici, in rappresentanza di 400 università provenienti da 40 Paesi europei: numeri che trasformano Salerno in vetrina internazionale e crocevia di sport, amicizia e cooperazione tra i popoli.

Un evento che unisce sport e valori

Gli EUG 2026 non saranno solo una competizione: integrazione, inclusione e dialogo tra culture saranno il vero filo conduttore. Lo slogan scelto, “Passion never ends – La passione non finisce mai”, esprime lo spirito dei Giochi.

Il logo ufficiale, ispirato a Piazza della Libertà e collegato idealmente a Piazza del Sapere, è un fiore multicolore che racchiude diversità, crescita e apertura al mondo, con un richiamo all’emiciclo del Parlamento europeo.

I numeri di EUG 2026

4.500 partecipanti tra atleti e staff tecnici

partecipanti tra atleti e staff tecnici 400 università da 40 Paesi

università da 800 squadre in gara

squadre in gara 13 discipline sportive

discipline sportive 15 sedi di gara tra Salerno e provincia, dal Campus di Fisciano alle spiagge di Santa Teresa, dallo Stadio Arechi al PalaUnisa, fino a Piazza della Libertà e Piazza del Sapere per gli eventi collaterali

Le voci dei protagonisti

“I Giochi non sono solo una sfida sportiva” – ha detto durante la presentazione il Professor Vincenzo Loia, Rettore Università degli Studi di Salerno – “ma un progetto di sistema che unisce studenti e cittadini, che coinvolge i territori che stanno attorno all’Università, le istituzioni, il CUS. […] Non è solo una missione accademica, lo sport entra nella vita di tutti noi, è un percorso di crescita per i nostri giovani. Tutto quello che abbiamo fatto ci ha consentito di chiudere con il sorriso questa bella e impegnativa esperienza. Un ottimo trampolino di lancio per quello che avverrà in futuro”.

On. Fulvio Bonavitacola, vicepresidente della Regione Campania:

“Siamo certamente orgogliosi di ospitare questo nuovo grande evento sportivo per la sua dimensione internazionale e il fatto che EUSA ha individuato Salerno. […]”.

Adam Roczek, Presidente EUSA (European University Sports Association):

“EUG 2026 è un grande evento sportivo, ma anche un evento culturale e un evento sociale. […] Lo sport è molto più di una competizione, dai volontari agli addetti alle pulizie noi contribuiamo a creare un mondo migliore. Perché lo sport è prima di tutto appartenenza”.

Focus sport e impianti

Gli sport includeranno basket (anche 3×3), calcio, futsal, pallavolo, beach volley, padel, rugby a 7, pallamano, beach handball, badminton, tennis, tennistavolo.

Avv. Lorenzo Lentini, Presidente del CUS Salerno:

“Lo sport universitario, con i suoi valori di lealtà e rispetto, rappresenta il linguaggio universale capace di unire culture diverse. […] In questo momento abbiamo tre palasport, cinque palestre poliuso, una piscina internazionale, due altri campi coperti qui all’Università, un campo di tennis, stiamo ragionando con l’Università per l’acquisizione dello stadio, abbiamo 15 mila metri quadrati vicino ai tre palasport. […]”.

Info & contatti

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale Salerno 2026: https://eug2026.eu

e sui canali social dell’evento.

Link video e materiali conferenza stampa:

https://drive.google.com/drive/folders/1GDxvhp-06oMWyzkq7WFrVFAf3TmOPETu

Social media: @eug2026

Ufficio Stampa