Borse di studio per laureandi e laureati in discipline economico-scientifiche: ultimi giorni per candidarsi alla Next Gen Summer School

di Redazione ZON

C’è tempo fino al 30 agosto 2025 per candidarsi alla nuova edizione della Next Gen Summer School, il percorso intensivo promosso dalla Fondazione Saccone, con sede a Pagliarone – Montecorvino Pugliano, pensato per chi sogna di guidare l’innovazione nei contesti produttivi più avanzati.

Un’esperienza formativa e personale unica, rivolta a laureati e laureandi under 35 in discipline economico-aziendali o STEM (informatica, ingegneria, matematica, fisica), con l’obiettivo di formare i manager del futuro nell’ambito Operations & Manufacturing.

Si tratta di un ruolo sempre più centrale nel mondo delle imprese, che oggi richiede una combinazione di visione strategica, attenzione alla sostenibilità ambientale e padronanza delle tecnologie digitali. Non basta più ottimizzare i processi e gestire supply chain complesse: serve la capacità di guidare persone e progetti in un’ottica di innovazione continua, facendo leva su strumenti come Lean, Six Sigma e sui modelli dell’Industry 5.0.

Dopo il successo delle edizioni precedenti (ecco il video: https://www.youtube.com/watch?v=-o2unT0puIg), il programma torna a settembre con un calendario intenso: cinque settimane consecutive, dal 18 settembre al 24 ottobre, tutte in presenza, dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 18:00 (con pausa pranzo).

Il ritmo sarà serrato, ma stimolante: 176 ore complessive tra lezioni, workshop, laboratori pratici, mentoring individuale e di gruppo, fino allo sviluppo di un Project Work di squadra, che sarà presentato nell’ultima giornata davanti ad aziende partner e membri del comitato tecnico-scientifico.

I posti disponibili sono solo 15, con una riserva del 50% dedicata alle donne, a conferma dell’impegno della Fondazione per la parità di genere.

La partecipazione è completamente gratuita, grazie alle borse di studio messe a disposizione dalle aziende partner dell’iniziativa.

Per candidarsi è necessario compilare, entro le 13:00 del 30 agosto 2025, il modulo online disponibile sul sito della Fondazione.

Tutti i dettagli sui requisiti e sulle modalità di selezione sono disponibili nel bando ufficiale, pubblicato su: www.fondazionesaccone.it

La Next Gen Summer School rappresenta un’occasione concreta per chi vuole mettersi in gioco, crescere e contribuire al cambiamento nei luoghi dove il futuro si costruisce ogni giorno.