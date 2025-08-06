Salerno: intensificazione dei controlli in occasione della stagione estiva

di Redazione ZON

La Guardia di Finanza di Salerno, con l’approssimarsi del Ferragosto, ha intensificato l’azione di contrasto all’economia illegale, avviando un’incisiva attività di prevenzione e controlli in tutta la Provincia.

In virtù dell’incremento del flusso di visitatori, soprattutto nelle aree ad alta vocazione turistica e del conseguente aumento delle transazioni commerciali potenzialmente irregolari, è stato rafforzato il dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria al fine di rilevare possibili condotte fraudolente, a difesa degli imprenditori onesti e a tutela dei consumatori finali.

In particolare, i controlli eseguiti dalle Fiamme Gialle hanno permesso di sottoporre a sequestro oltre 21.000 prodotti non sicuri (tra i quali profumi, cosmetici, giocattoli e orologi) esposti in vendita, non riportanti una adeguata informazione e non conformi agli standard di sicurezza, in violazione del Codice del Consumo. Incisiva è stata anche l’azione a tutela del made in Italy, con il sequestro di circa 2.800 articoli contraffatti (quali capi di abbigliamento, giocattoli e accessori di pelletteria).

Anche sul fronte del mercato del lavoro, sono state effettuate numerose verifiche nei confronti di esercizi commerciali, tra cui strutture ricettive extra-alberghiere, al fine di accertare il corretto assolvimento degli obblighi previdenziali, all’esito dei quali è stata riscontrata la presenza di lavoratori completamente “in nero”.

Diverse anche le contestazioni elevate in materia di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale, nonché di mancata installazione di misuratori di corrispettivi.

L’azione di servizio della Guardia di Finanza si inserisce nell’ambito della missione istituzionale affidata dall’Autorità di Governo, volta a prevenire e reprimere ogni violazione economico-finanziaria, al fine di promuovere l’equità sociale, la regolarità dei mercati e la competitività delle imprese, con un presidio costante dell’ordine – a corrispondere a pieno alle istanze di sicurezza avanzate dalle comunità periferiche della provincia.