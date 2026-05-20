Baronissi, al via il piano comunale di sterilizzazione per i cani

di Marisa Fava

Il Comune di Baronissi ha avviato un piano comunale di sterilizzazione rivolto ai cani registrati all’anagrafe regionale degli animali d’affezione. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di tutelare il benessere animale e, allo stesso tempo, contrastare il fenomeno del randagismo.

Per l’attuazione del piano è stata pubblicata una manifestazione di interesse, in recepimento della specifica disciplina regionale, finalizzata a individuare sia i cani da inserire nel programma di sterilizzazione sia i veterinari liberi professionisti accreditati presso la BDU, interessati a partecipare al progetto.

Piano di sterilizzazione a Baronissi: chi può partecipare

Possono presentare domanda i proprietari residenti nel Comune di Baronissi. Il progetto prevede l’inserimento di un numero massimo di 100 cani, regolarmente registrati nella Banca Dati Unica Regionale degli animali d’affezione.

È ammesso un solo animale per ciascun nucleo familiare. La misura punta a favorire una gestione più responsabile degli animali d’affezione, contribuendo alla prevenzione delle nascite incontrollate e alla riduzione del randagismo sul territorio.

Domande entro il 28 maggio 2026

Le richieste dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 28 maggio 2026, inviando la domanda all’indirizzo PEC del comune

Il bando integrale e i modelli di domanda da compilare sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Baronissi.