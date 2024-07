Baronissi, si è spento Werner ‘Nash’ Zwakhalen pioniere dei graffiti olandese

di Danilo Iammancino

Sabato è morto l’artista dei graffiti Werner ‘Nash’ Zwakhalen. Negli anni ’80, il residente di Sittard fu uno dei primi a dedicarsi ai graffiti nel Limburgo (Paesi Bassi). Weakhalen era malato da tempo. Il suo lavoro adorna pareti e tele in tutto il mondo.

Werner Zwakhalen, nato nel 1970 a Sittard, in arte Nash, fin da bambino amava ballare e disegnare. Quando all’inizio degli anni ’80 entrò in contatto con la street art attraverso la cultura hip-hop, nacque l’artista dei graffiti così come lo abbiamo tutti noi conosciuto. Ha realizzato i suoi primi disegni nel centro giovanile locale, nel 1987 ha tenuto la sua prima mostra e ha ricevuto dal comune il primo incarico di “spruzzare” un tunnel. Fu l’inizio di una carriera che lo portò in tutto il mondo. Era l’inizio della diffusione della street art come forma d’arte seria.

Ma, stranamente, non si possono vedere molte opere di Nash nella sua città natale, Sittard. “Ho fatto poco nella mia Città“, ha detto lui stesso l’anno scorso, in occasione dell’inaugurazione di un gigantesco murales da lui realizzato sul condominio Eisenhower. Zwakhalen ha realizzato il murales nel 2023 per conto dell’associazione edilizia Zo Wonen.

Nash è famosissimo per i suoi murales in tutto il mondo e ha lasciato un segno indelebile anche a Baronissi per la sua illustre partecipazione all’evento Overline Jam.

Overline Jam è una manifestazione di graffiti e cultura urbana che si svolge ogni anno a Baronissi, in provincia di Salerno, ed è una delle jam Hip Hop più famose d’Italia. Quest’anno, dal 19 al 21 luglio 2024, si terrà la XVI edizione dell’evento.

L’Overline Jam è nata nel 2007 con il nome di Graffiti Street Art e dal 2010 ha preso il nome di Overline. L’evento è realizzato grazie al patrocinio dell’Associazione Overline con il Comune di Baronissi. L’obiettivo è quello di promuovere la cultura hip hop, con street artist provenienti da tutto il mondo.

L’Associazione Overline ha voluto ricordare Nash con queste parole: “Grande e grosso sei entrato in punta di piedi, senza far rumore con la tua gentilezza e la tua umiltà. Ripetevi sempre che la Nostra non era una crew ma una famiglia, siamo orgogliosi di averti conosciuto e di aver fatto un tratto di strada insieme. Il mondo dell’hip hop ha perso un pilastro, noi un Fratello. Hai sempre lottato, sempre, e hai sempre vinto, sempre! Anche oggi che hai sconfitto la morte e sei diventato immortale. Quest’anno sarà tutto per te, le fiamme che ti piacevano tanto saranno ancora più alte, sappiamo che avresti voluto così. Grazie di tutto @nasher70. Grazie!❤️”

La redazione di Zon si stringe ai familiari di Nash e all’Associazione Overline per questa grave perdita.