Baronissi, soggiorno vacanze ad Ischia per anziani

di Redazione ZON

Il Comune di Baronissi organizza il soggiorno vacanza per anziani a Ischia, dal 24 settembre all’1 ottobre, per 45 residenti che abbiano compiuto 65 anni (uomini) e 60 (per le donne). La meta scelta dall’amministrazione comunale è Ischia.

“Dopo anni in cui, causa pandemia, non si è potuto organizzare il tradizionale soggiorno estivo per anziani – spiega il sindaco Gianfranco Valiante – ritorniamo alla normalità favorendo questa bella occasione di socialità, di confronto e divertimento per i nostri “over”. Iniziative come questa hanno un valore inestimabile perché in molti casi rappresentano il miglior antidoto contro la solitudine”.

“Siamo felici di aver riproposto il soggiorno anziani – afferma Maria Chiara Barrella, consigliera comunale con delega alla terza età – per tanti significa benessere e divertimento fuori dalla routine quotidiana che, soprattutto negli ultimi anni, ha costretto i nostri anziani a limitare le frequentazioni sociali”.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 di giovedì 31 agosto presso l’ufficio Urp del Comune fino al 7 settembre. La quota di compartecipazione è di 418 euro e comprende il trasporto con traghetto e il soggiorno per sette notti in hotel quattro stelle. Il modello per l’istanza di partecipazione potrà essere ritirato presso l’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune o scaricato dal sito internet. La scelta dei partecipanti avverrà mediante la formulazione di una graduatoria stilata in base all’ordine di arrivo delle istanze al protocollo dell’Ente.