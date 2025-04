Baronissi sostiene la cultura: al via la quarta edizione del Festival “Libro Aperto”

di Redazione ZON

Si è svolta ieri la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Festival “Libro Aperto – Festival della Letteratura per Ragazzi”, in programma dal 4 al 6 aprile presso il CUS dell’Università di Salerno a Baronissi.

L’evento, che si conferma come uno dei più attesi nel panorama culturale dedicato ai giovani lettori, vedrà la partecipazione di oltre 50 relatori, 800 giurati, 400 book ambassador e 54 scuole, per una tre giorni interamente dedicata alla promozione della lettura e della cultura.

Alla presentazione ha preso parte anche la Consigliera comunale Ester Sapere, in rappresentanza del Comune di Baronissi, partner istituzionale della manifestazione. Una presenza significativa che ribadisce l’impegno della città a sostegno delle iniziative culturali e formative rivolte alle nuove generazioni.

Un festival per crescere leggendo

Il cuore della manifestazione sarà il Premio Letterario Libro Aperto, pensato per valorizzare il ruolo della lettura come strumento di crescita personale, inclusione e innovazione. I giovani partecipanti, attraverso incontri, dibattiti e laboratori, avranno modo di confrontarsi su temi fondamentali come l’amicizia, la diversità, il cambiamento e la creatività.

L’obiettivo del Festival è duplice: promuovere la lettura tra bambini e ragazzi, e allo stesso tempo offrire uno spazio d’incontro tra scuole, autori, editori e famiglie, creando una vera e propria comunità di lettori consapevoli.

📍 Pellezzano entra tra i partner: evento speciale con Filippo Caccamo

Novità di questa edizione è l’ingresso ufficiale del Comune di Pellezzano tra i partner dell’evento, a conferma della crescente rete di istituzioni che sostengono la cultura e la lettura sul territorio.

In particolare, domenica 6 aprile alle ore 17:30, presso il Cinema Teatro Charlot, si terrà un evento speciale con Filippo Caccamo.

Un appuntamento da non perdere

Dal 4 al 6 aprile, Baronissi (e da quest’anno anche Pellezzano) si trasformeranno in poli culturali dedicati alla lettura, con un evento che unisce cultura, partecipazione e formazione. Un’occasione preziosa non solo per i più giovani, ma anche per insegnanti, genitori e appassionati di letteratura per ragazzi.

📖 Il Festival “Libro Aperto” vi aspetta con una nuova edizione ricca di emozioni, incontri e storie da scoprire. Perché leggere è il primo passo per cambiare il mondo.