Nuovo svincolo Baronissi Nord, giovedì 27 aprile l’inaugurazione

di Chiara Gioia

Giovedì 27 aprile, alle ore 9.30, in via Agnelli a Baronissi, sarà inaugurato il cantiere per i lavori di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità dello svincolo Baronissi Nord. Interverranno il sindaco Gianfranco Valiante, il presidente della Provincia di Salerno Franco Alfieri e il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Gli interventi – che saranno illustrati nel corso dell’incontro – prevedono la realizzazione di due rotatorie lungo via Allende (incrocio via Dalla Chiesa e incrocio via Agnelli), l’allargamento di un tratto di via Dalla Chiesa, l’ampliamento di via Orsale e di via E. A. Mario, la bretella di bypass del centro abitato di Orignano.

L’appuntamento per i giornalisti è nell’area parcheggio di fronte all’Hotel Dei Principati.