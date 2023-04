Baronissi: in anteprima nazionale “La vita è un attico”

di Chiara Gioia

Metti intorno ad un copione da scrivere tre autori come Antonello Costa, Gianluca Irti e Gianfranco Phino dalla spiccata verve comica e una inconfondibile lettura ironica del quotidiano e la scrittura prende forma fino ad arrivare alla costruzione di uno spettacolo spettacolo che si completa con la regia di Andrea Palotto. Questo poker d’assi teatrale è racchiuso in “La Vita è un attico” che da venerdì 28 aprile 2023, alle ore 21, va in scena in anteprima nazionale in Campania e precisamente a Sala Le Muse a Baronissi. Sul palco con lo stesso Antonello Costa, Valeria Monetti, Gianpiero Perone e Annalisa Costa. Lo spettacolo, prodotto da TeatroNovanta e I Due della Città del Sole, replica sabato 29 (ore 21) e domenica 30 aprile 2023 (ore 21).

Info e prenotazioni 089 2596751 – 327 3690298

La trama

Un corriere è alle prese con la consegna dell’ultimo pacco della giornata in un palazzo del centro, prima di tornare a casa e godersi il meritato riposo. In questo “bizzarro” stabile, nessuno sembra conoscere il destinatario, a partire dalla strampalata portinaia. Inoltre, sul citofono non sono scritti i cognomi dei condomini. Dopo aver superato l’iniziale stupore, con caparbietà e tanta pazienza, il corriere dovrà anche fare leva sul suo animo sensibile e un po’ malinconico, quando si troverà, suo malgrado, costretto a bussare ad ogni porta vagando per tutti i pianerottoli, alla ricerca del beneficiario del pacco. Qui lo attendono confronti con inquilini tanto bislacchi, surreali e problematici quanto esilaranti. Cosa conterrà questo pacco e, soprattutto, sarà mai consegnato al misterioso destinatario?

BIOGRAFIE

ANTONELLO COSTA. Siciliano D.O.C., classe 1970. Nel suo “varietà”, proposto in chiave moderna, abbina monologhi, canto, ballo e propone esilaranti personaggi, alcuni dei quali diventati veri e propri “cult”; immancabili gli omaggi a Petrolini, Totò, Modugno, Carosone e Rascel. Ha collaborato con Maurizio Battista, più recentemente firmato testi per i “Gemelli di Guidonia” e continua a calcare palcoscenici dei teatri di tutta Italia, Teatro Olimpico e Sala Umberto di Roma, Teatro Alfieri di Torino, per citarne alcuni tra i più prestigiosi. In TV partecipa a “Beato tra le donne” (Canale5), “Sabato Italiano” (Rai1) ed è più volte ospite al “Costanzo Show”. Nel 2023 festeggia i 35 anni di carriera e, per l’occasione, a distanza di 10 dal debutto della commedia “Gli amici non hanno segreti”, scrive con Gianluca Irti e Gianfranco Phino” La vita è un attico”.

VALERIA MONETTI. Nata a Milano, romana d’adozione, nel 2001 entra a far parte della prima edizione della trasmissione televisiva “Saranno Famosi”, l’attuale “Amici” di Maria De Filippi. Nel 2002 ottiene il ruolo di Milly nel Musical “Sette spose per sette fratelli”, regia di Saverio Marconi; a seguire è nel cast di “Datemi tre Caravelle” con Alessandro Preziosi, “Robin Hood” con Manuel Frattini, “Rain Man” con Luca Lazzareschi e “L’ultima strega” di Andrea Palotto, spettacoli con i quali è in Tour nei più prestigiosi teatri italiani. Nel 2019 è in scena con la commedia “Per favore non uccidete Cenerentola” con Ludovico Fremont e, a seguire, con “Morta zia la casa è mia” e “Una zitella da sposare”, Diverse le esperienze televisive: “Caccia al ladro” (Leonardo) e “Laguna Blu” (Marcopolo) “Interno 138” e “Backstage” (ArturoTV), “Pan per focaccia” (AliceTV).

GIANPIERO PERONE. Nasce a Torino nel 1968, dove vive. Cabarettista, attore comico, autore, cantautore e docente, è responsabile artistico del laboratorio “LAB 41” lo storico laboratorio comico del CAB 41 di Torino. Volto noto al pubblico televisivo grazie alla partecipazione alle cinque edizioni della trasmissione “Colorado”, oltre a varie apparizioni a “Zelig Off”, “Quelli che il calcio” e “Buona Domenica”. Da oltre un decennio è “complice” delle peripezie artistiche di Antonello Costa, al quale è legato da profonda amicizia.

ANNALISA COSTA. Eclettica sorella minore di Antonello, da sempre lo accompagna e ne impreziosisce gli spettacoli, spaziando tra i ruoli di attrice e soubrette e coreografando le scene.

ANDREA PALOTTO. Romano, classe 1977, si diploma al Laboratorio Italiano Musical con la direzione artistica di Rossana Casale e Cesare Vangeli. Nel 2008, poco più che trentenne, diviene il primo collaboratore di Massimo Romeo Piparo, (Direttore Artistico del Teatro Sistina di Roma), dapprima come attore e performer poi come aiuto regia; “The Full Monty”, “Mamma mia”, “Sette spose per sette fratelli”, “Sistina Story”, fino al più recente “Il Marchese del Grillo”, alcune delle opere in cui partecipa significativamente alla realizzazione.

Attualmente è docente per l’Accademia Sistina di Roma, dell’Accademia Internazionale del Musical e del Laboratorio di Musica Ials, ha firmato, da Regista, spettacoli come “Marchette in trincea” con Lillo e Greg e “Tale e quale… a me” con Gabriele Cirilli.