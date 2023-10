Baronissi, Valiante in corteo per la pace in Medio Oriente

di Antonio Jr. Orrico

Gli avvenimenti che si stanno succedendo negli ultimi giorni non lasciano indifferenti nemmeno i partecipanti della politica locale. Lo scontro che sta accadendo tra Israele e Palestina in Medio Oriente sta influenzando anche tutti i protagonisti dell’entroterra campano e soprattutto salernitano. A Baronissi, infatti, questa sera vi sarà un corteo organizzato appositamente per invocare la pace in Medio Oriente. A partecipare, per l’occasione, sarà anche il sindaco della città, Gianfranco Valiante, che ha espresso il suo pensiero a riguardo.

“Sono stato a Gerusalemme, sono stato ad Israele, ho visto muri altissimi al centro di tanti paesi e città dividere due popoli, ho visto ovunque soldati coi loro mitra, ho visto sofferenza, ho visto intolleranza e rancore, ho visto rassegnazione e dolore, ho visto la contraddizione dello sfarzo e della miseria a distanza di pochi metri. La soluzione a tutto questo non può essere però il terrorismo di Hamas che condanniamo “senza se e senza ma”. Il mondo, la politica, noi tutti continuiamo ad essere, come accade per tanti orrori, spettatori distratti; ora una guerra, l’ennesima atrocità che il pianeta vive.” ha scritto, tramite un post su Facebook, il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante.

Valiante ha poi concluso in questo modo il suo messaggio di pace per la guerra tra Israele e Palestina: “Non vi possono essere parole. Io sarò questa sera alle 19.30 con i “nostri” Frati minori al corteo che hanno organizzato da S. Maria di Costantinopoli (un altro alla stessa ora da S. Agnese) per l’unica cosa che a noi resta da fare: pregare.”