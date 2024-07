Baronissi: Valiante, Morra e Lamberti riflettono sull’autonomia differenziata

di Redazione ZON

Mercoledì 17 luglio, alle ore 18.45 alla Sequoia di Capezzano, è in programma l’incontro “Noi del Sud”, una riflessione sull’autonomia differenziata promossa e voluta da Gianfranco Valiante, già consigliere regionale e sindaco di Baronissi. Un confronto che chiamerà a raccolta amministratori, cittadini, personalità su una riforma che interesserà da vicino tutti i territori.

“La Campania, la provincia di Salerno e il Sud non potranno che subire riflessi molto negativi nella capacità di programmare e gestire i servizi essenziali dalla impostazione federalista data alla legge dal ministro Calderoli – sottolinea Valiante – ; abbiamo il dovere, noi tutti cittadini del Mezzogiorno, di mobilitarci in vista del prossimo referendum in cui gli Italiani saranno chiamati a decidere l’abrogazione di una legge iniqua che spacca l’Italia e mette ancor più al tappeto il nostro Sud”.



La serata, moderata dalla giornalista Francesca De Simone, vedrà il saluto del sindaco di Pellezzano Francesco Morra e, fra gli altri, si avvarrà del contributo del professor Armando Lamberti, docente di diritto costituzionale all’Università degli Studi di Salerno.



“E’ necessario partire da subito con una diffusa informativa per una grandissima, convinta mobilitazione di tutti i cittadini, per arrivare preparati al referendum – continua Valiante – ; tutti dobbiamo mobilitarci e coinvolgere il più possibile. Abbiamo voluto in tanti – ed è solo il primo passo – un incontro di approfondimento sul tema. Dovremo scendere tutti in campo a difesa dei diritti costituzionali che ineriscono alla sanità, alla scuola, ai trasporti alle infrastrutture; la voce dei cittadini e degli amministratori a tutela e a garanzia di diritti; il Mezzogiorno rivendica garanzie che colmino le divergenze storiche tra Nord e Sud e assicurino pari dignità ad esempio nel finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. L’incontro di domani sarà solo l’inizio di una grande battaglia”.