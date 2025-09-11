Baronissiadi 2025: sport, comunità e inclusione nel cuore della Valle dell’Irno

di Redazione ZON

Cinque giornate di sport, amicizia e partecipazione hanno trasformato Baronissi in un vero e proprio Villaggio dello Sport, con la dodicesima edizione delle Baronissiadi 2025. Un evento che si conferma tra i più attesi e partecipati della Valle dell’Irno.

I numeri del successo

Oltre 3.000 iscrizioni

Più di 100 associazioni sportive coinvolte

coinvolte Un team di 150 ragazzi dello staff

Il sostegno costante delle istituzioni e di tutta la comunità

Questi i dati che raccontano un’edizione capace di superare ogni aspettativa, trasformando la città in una grande festa dello sport.

Inclusione e spettacolo

Grande spazio è stato riservato all’inclusione, con tornei di calcio e ping pong dedicati ad atleti con disabilità e con emozionanti esibizioni di danza che hanno arricchito il programma culturale e ricreativo.

Le Chiavi della Città

Il momento più atteso dell’edizione 2025, la consegna delle Chiavi della Città, ha incoronato la frazione Fusara-Caprecano, vincitrice grazie al sostegno e alla passione dei propri cittadini.

2° posto → Saragnano-Capo Saragnano

→ Saragnano-Capo Saragnano Menzione speciale → Orignano, per il maggior numero di iscritti

→ Orignano, per il maggior numero di iscritti Ottime prestazioni → Aiello-Acquamela, Casali, Antessano, Baronissi e Sava

Le dichiarazioni

«Le Baronissiadi hanno dimostrato ancora una volta che lo sport può essere davvero di tutti, senza barriere né confini. I ragazzi dello staff hanno fatto un lavoro straordinario, le istituzioni ci hanno accompagnato con entusiasmo e le associazioni hanno dato anima e cuore a questa edizione. Siamo orgogliosi di un evento che unisce e fa crescere la nostra comunità».

– Tony Siniscalco, ideatore delle Baronissiadi

«Ringraziamo le famiglie, i volontari e le amministrazioni comunali che hanno creduto in questo progetto. Questa edizione ci lascia la certezza che lo sport, quando è condiviso, diventa il linguaggio più forte di tutti».

– Amalia Salvati, presidente Contrariamente Baronissi

Un evento da ricordare

Le Baronissiadi – Villaggio dello Sport 2025 hanno regalato cinque giorni di tornei, spettacoli, gastronomia, intrattenimento per bambini e momenti di straordinaria partecipazione collettiva. Un evento che anche quest’anno si candida a essere il Villaggio dello Sport su strada più bello d’Italia.

In ricordo di Luigi della Rocca e Tony De Martino 🙏

#LoSportÈdiTutti