Baronissiadi 2025: sport, comunità e inclusione nel cuore della Valle dell’Irno
Un evento che anche quest’anno si candida a essere il Villaggio dello Sport su strada più bello d’Italia
Cinque giornate di sport, amicizia e partecipazione hanno trasformato Baronissi in un vero e proprio Villaggio dello Sport, con la dodicesima edizione delle Baronissiadi 2025. Un evento che si conferma tra i più attesi e partecipati della Valle dell’Irno.
I numeri del successo
- Oltre 3.000 iscrizioni
- Più di 100 associazioni sportive coinvolte
- Un team di 150 ragazzi dello staff
- Il sostegno costante delle istituzioni e di tutta la comunità
Questi i dati che raccontano un’edizione capace di superare ogni aspettativa, trasformando la città in una grande festa dello sport.
Inclusione e spettacolo
Grande spazio è stato riservato all’inclusione, con tornei di calcio e ping pong dedicati ad atleti con disabilità e con emozionanti esibizioni di danza che hanno arricchito il programma culturale e ricreativo.
Le Chiavi della Città
Il momento più atteso dell’edizione 2025, la consegna delle Chiavi della Città, ha incoronato la frazione Fusara-Caprecano, vincitrice grazie al sostegno e alla passione dei propri cittadini.
- 2° posto → Saragnano-Capo Saragnano
- Menzione speciale → Orignano, per il maggior numero di iscritti
- Ottime prestazioni → Aiello-Acquamela, Casali, Antessano, Baronissi e Sava
Le dichiarazioni
«Le Baronissiadi hanno dimostrato ancora una volta che lo sport può essere davvero di tutti, senza barriere né confini. I ragazzi dello staff hanno fatto un lavoro straordinario, le istituzioni ci hanno accompagnato con entusiasmo e le associazioni hanno dato anima e cuore a questa edizione. Siamo orgogliosi di un evento che unisce e fa crescere la nostra comunità».
– Tony Siniscalco, ideatore delle Baronissiadi
«Ringraziamo le famiglie, i volontari e le amministrazioni comunali che hanno creduto in questo progetto. Questa edizione ci lascia la certezza che lo sport, quando è condiviso, diventa il linguaggio più forte di tutti».
– Amalia Salvati, presidente Contrariamente Baronissi
Un evento da ricordare
Le Baronissiadi – Villaggio dello Sport 2025 hanno regalato cinque giorni di tornei, spettacoli, gastronomia, intrattenimento per bambini e momenti di straordinaria partecipazione collettiva. Un evento che anche quest’anno si candida a essere il Villaggio dello Sport su strada più bello d’Italia.
In ricordo di Luigi della Rocca e Tony De Martino 🙏
#LoSportÈdiTutti