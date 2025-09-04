Baronissiadi 2025

di Redazione ZON

Nel pomeriggio di ieri, 3 settembre, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della dodicesima edizione delle Baronissiadi – Villaggio dello Sport 2025, in programma dal 5 al 9 settembre in Piazza Mercato a Baronissi.

A presentare l’evento sono stati l’ideatore Tony Siniscalco e la presidente dell’associazione Contrariamente Baronissi Amalia Salvati. Sono intervenuti inoltre: Anna Sica, assessore allo Sport e all’Innovazione Tecnologica e Digitale del Comune di Baronissi; Antonio Santoro, consigliere comunale di Baronissi; Michele Murino, assessore e vicesindaco di Pellezzano; Assunta Alfano, assessore con delega alle politiche scolastiche, al terzo settore e alla cittadinanza attiva del Comune di Mercato San Severino; Annarosa Sabbarese, consigliera comunale del Comune di Fisciano; Giancarlo Carosella, dirigente nazionale ASI; e Gerardo Del Regno, fondatore del concorso nazionale canoro “Anema e Core Music”, che si terrà in calce alle Baronissiadi l’8 settembre.

La cerimonia inaugurale si terrà il 5 settembre alle ore 19:00 e darà il via a cinque giornate ricche di sport, spettacoli e divertimento.

Tra le novità di questa edizione: l’ampliamento della manifestazione da due a cinque giornate, con gli ultimi due dedicati alle “Chiavi della Città”, il riconoscimento dell’Alto Patrocinio del Consiglio dei Ministri e del Ministero per le Disabilità, la partecipazione di oltre 100 associazioni, più di 150 ragazzi nello staff organizzativo, nove tornei, esibizioni inclusive e oltre 3.000 iscritti, oltre a ospiti a sorpresa, gastronomia e attività per tutte le età.

«Ricevere il patrocinio del Ministero per le Disabilità rappresenta per noi un traguardo storico, il secondo riconoscimento nazionale dopo quello del CONI. Le Baronissiadi nascono dal sogno di fare dello sport un ponte, un linguaggio universale che supera differenze e difficoltà. Sapere che tutte le amministrazioni comunali della valle dell’Irno, al di là dei colori politici, ci sostengono in questo cammino ci riempie di orgoglio e ci sprona a fare ancora di più. Un grazie a loro, agli sponsor ma soprattutto ai ragazzi dello staff, vero motore e anima dell’evento», ha dichiarato Tony Siniscalco, ideatore delle Baronissiadi.

«Le Baronissiadi ricordano ogni anno Luigi della Rocca e Tony De Martino, scomparsi troppo presto ma che continuano a vivere nei cuori di tutti noi. Siamo inoltre orgogliosi delle “Chiavi della Città”, momento di sfida e condivisione tra le frazioni di Baronissi. Un sentito ringraziamento va al sindaco Anna Petta, all’assessore Anna Sica e a tutta l’amministrazione comunale per aver riaperto le porte della città dopo anni di esilio forzato», ha aggiunto Amalia Salvati, presidente dell’associazione Contrariamente.

Dichiarazioni degli assessori allo sport e rappresentanti dei comuni:

Anna Sica – Baronissi: «Le Baronissiadi rappresentano un evento di grande valore per la nostra città, che unisce sport, cultura e comunità. Siamo orgogliosi di sostenere questa manifestazione e continueremo a lavorare per farla crescere negli anni a venire».

Antonio Santoro – Baronissi: «Questo evento conferma quanto lo sport possa essere un collante per la comunità. Siamo felici di supportare le Baronissiadi e di contribuire a valorizzare le eccellenze locali».

Michele Murino – Pellezzano: «Questo evento ci riempie di soddisfazione: è un'occasione unica per le nostre comunità di confrontarsi, divertirsi e condividere lo sport. Il nostro impegno a supportare le Baronissiadi rimane forte e costante».

Assunta Alfano – Mercato San Severino: «Le Baronissiadi rappresentano una straordinaria opportunità per i nostri ragazzi e per le comunità coinvolte. Siamo felici di sostenere da anni questa manifestazione e di contribuire al suo sviluppo futuro».

Annarosa Sabbarese – Fisciano: «Siamo entusiasti di vedere le nostre comunità unite da un evento così importante. Le Baronissiadi promuovono valori di inclusione e partecipazione che condividiamo pienamente e che continueremo a sostenere».

Gerardo Del Regno – Concorso "Anema e Core Music": «Siamo felici di portare il nostro concorso canoro all'interno delle Baronissiadi. Sarà un'occasione speciale per valorizzare talenti e unire musica e sport in un grande momento di festa l'8 settembre».

Giancarlo Carosella – ASI: «Le Baronissiadi dimostrano come lo sport possa avere un ruolo sociale fondamentale, promuovendo inclusione e partecipazione. È un evento importante anche per le persone con disabilità, e l'attenzione dedicata a loro rende unico questo evento».

Anche quest’anno le Baronissiadi si candidano a essere il villaggio sportivo su strada più bello d’Italia, con attività completamente gratuite, tornei per adolescenti e adulti, esibizioni, giochi delle Chiavi della Città, gonfiabili per bambini e gastronomia locale.

Ufficio Stampa – Contrariamente Baronissi