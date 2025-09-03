Salerno, controllo straordinario del territorio e contrasto alla criminalità giovanile

di Redazione ZON

I controlli della Polizia di Stato

Proseguono i controlli della Polizia di Stato nelle aree urbane maggiormente frequentate dai giovani e considerate a rischio. In particolare, gli interventi hanno riguardato il centro storico, Piazza San Francesco e Piazza Gianacamillo Gloriosi, spesso teatro di schiamazzi, corse in scooter e parcheggi selvaggi.

L’obiettivo è garantire un presidio costante e rassicurante per la cittadinanza.

Un’azione coordinata

Le attività, avviate nei giorni scorsi, hanno portato a un’intensificazione dei servizi straordinari di vigilanza nel Comune di Salerno e in provincia. L’azione è stata pianificata durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto Francesco Esposito.

All’operazione hanno partecipato Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Municipale, garantendo una presenza coordinata ed efficace sul territorio.

I numeri dell’operazione

Persone controllate: 287 184 tra i 16 ed i 35 anni 67 con precedenti di polizia

Veicoli controllati: 206 83 motoveicoli

Verbali per infrazione al Codice della Strada: 68

L’impegno della Polizia di Stato

La Polizia di Stato rinnova il proprio impegno quotidiano a tutela della sicurezza pubblica, sottolineando l’importanza di un’azione congiunta tra Forze dell’Ordine, istituzioni e cittadini.

L’obiettivo è rafforzare la cultura della legalità e prevenire fenomeni di devianza e criminalità giovanile.