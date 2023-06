Battipaglia, il Giardino dei Libri è pronto a spalancare le porte

di Francesco Celetta

Domenica 2 luglio, alle ore 19.30 verrà inaugurata la nuova sede de Il Giardino dei Libri, a Battipaglia.

Finalmente ci siamo! Dopo quasi due anni ma, grazie al sostegno di tanti, il Giardino dei Libri è diventato una splendida realtà.

“L’inaugurazuone della nuova sede della Cooperativa Sociale Il Giardino dei Libri rappresenta un punto di arrivo di un progetto nato nel lontano 2017. Il tutto nacque dall’esigenza di una madre di un bambino affetto da autismo, che voleva creare per suo figlio Nazareno, e per gli altri bambini autistici, un ambiente sano dove poter valorizzare talenti e passioni, condividendoli nel resto della società” – spiega Annalisa Giancarlo, Presidente de Il giardino dei libri.

Locandina

Lo spazio è stato progettato da un architetto paesaggista, Angiola Cillari, che ne ha studiato ogni particolare, affiché divenisse un luogo adatto a ragazzi con disturbi dell’apprendimento, del neurosviluppo, ma non solo. Sono stati progettati laboratori ed attività per ragazzi di ogni età: è qui che ognuno di loro può essere libero di essere semplicemente se stesso. Un ambiente stimolante, unico nel suo genere nel territorio della provincia di Salerno.

Il giardino

Il giardino ricopre una superficie di circa 1500 metri quadrati. Gli elementi principali che lo caratterizzano sono: il padiglione in legno – fulcro del giardino – per le attività di laboratorio, a moduli esagonali con l’antistante spazio polivalente ad emiciclo, e il grande gelso: un vecchio morus nigra in parte innestato con un morus alba, intorno al cui tronco è fissata una piccola terrazza (la casa sull’albero) che permette di osservare il giardino da un punto di vista diverso e speciale, ma all’occorrenza utilizzabile come un quiet room. Intorno al padiglione si articolano, senza soluzione di continuità, diverse “stanze all’aperto“ dove si svolgeranno attività sia terapeutiche che ludico ricreative. Queste sono tenute insieme dal percorso ad andamento sinuoso di colore blu: il colore simbolo dell’autismo.

Nell’insieme il giardino è caratterizzato da macchie di vegetazione arbustiva ed erbacea che delineano quindi gli “spazi di vita” all’aperto scandendo con la scalarità delle fioriture e con il viraggio delle foglie il mutare delle stagioni. Anche se non grandissimo, il giardino presenta una discreta varietà di piante. Sono circa 88 le specie vegetali presenti in giardino tra alberi, arbusti ed erbacee . Combinate tra loro seguendo un ordine apparentemente casuale per imprimere quell’aspetto di natura spontanea, le piante si fondono in modo armonico per costruire un paesaggio di sfondo. La varietà di piante scelte – un giusto equilibrio tra varietà ornamentali e flora locale – consente di attirare api, farfalle, insetti e uccelli, in quanto i fiori, i frutti e le bacche, forniranno loro il nutrimento di cui hanno bisogno, assicurando un buon gradodi biodiversità.