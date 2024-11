Battipaglia, Tre Panettoni per il 3Voglie del lievitista Valentino Tafuri

di Redazione ZON

Il pizzaiolo e lievitista Valentino Tafuri per Natale 2024 propone per il quarto anno consecutivo la sua personale linea di panettoni. Un’idea nata quando, in piena emergenza sanitaria da Covid-19, gli venne chiesto di preparare mille panettoni da regalare al personale sanitario impegnato nelle corsie di ospedale. Quell’occasione di solidarietà divenne un motivo per sperimentare un nuovo progetto insieme allo chef Cristiano Capece e lo stagista dell’epoca Simone Iacozza. Da quella operazione di solidarietà, che Tafuri definisce “una folle impresa”, il lievitista battipagliese non si è più fermato ed in occasione di ogni Natale, dal 2020 ad oggi, sperimenta il suo panettone con varianti e dinamiche sempre nuove.

“Inizio come pizzaiolo a 17 anni, ma la voglia di mettermi in gioco con le farine e sperimentare nuovi prodotti non mi ha mai fermato. Dapprima con il pane, seguendo gli insegnamenti del maestro Piergiorgio Giorilli, poi con le viennoiserie e oggi e ancora con il panettone. Ho un amore per il mondo delle lievitazioni, per le farine e una voglia irrefrenabile di costruire sempre nuove idee.” – aggiunge lo stesso Tafuri.

Tre Panettoni

Per il 2024 Tafuri propone tre diverse varianti di panettone realizzate con con Lievito Madre Solido, lo stesso che cura dal quel 2020 e a cui ha dato il nome della madre Anna:

classico con uvetta macerata al Marsala e arancia candita;

caffè e cioccolato con l’utilizzo sia del cioccolato fondente che quello al latte;

albicocca candita.

Tre gusti come tre sono le voglie del suo nuovo pizzificio a Battipaglia, un vero e proprio laboratorio artigianale dove Valentino Tafuri si diverte ogni giorno a sfornare meraviglie come pane, pasta, dolci e pizze.

E’ possibile acquistare il panettone dallo shop di 3Voglie a Battipaglia (Sa) in via Serroni 10/14 e dallo shop online.

Note su Valentino Tafuri

Valentino Tafuri è un pizzaiolo di poco più di 30 anni e più della metà della vita già passata davanti a un forno e in giro per l’Italia. Oggi prepara impasti di pizza in teglia, tonda, pane, pizze cilentane e tanto altro nel suo pizzificio 3Voglie di Battipaglia, a pochi chilometri da Salerno. Anche volto del programma “Mica Pizza e Fichi” di La7, nella guida del Gambero Rosso Pizzerie d’Italia 2019 è stato insignito del premio Pizzaiolo Emergente e per L’Espresso è stato il pizzaiolo dell’anno nel 2020. È inoltre coordinatore e docente del reparto pizzeria e panificazione della scuola di formazione In Cibum di Pontecagnano (Sa), che è il riferimento per la formazione professionale in cucina del Centro-Sud.