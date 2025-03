Battipaglia, un viaggio tra vizi e virtù: “Figlio di Papà” di Luca Landi

di Redazione ZON

Domenica 30 marzo alle ore 19:00, al CineTeatro Bertoni di Battipaglia, terzo appuntamento della rassegna teatrale “Portami a Teatro” della compagnia Attori per Caso.

In scena un’opera inedita di Luca Landi, “Figlio di Papà”, che promette di far ridere, emozionare e riflettere.

Lo spettacolo

Protagonista della storia è Enrico, un giovane che trascorre le proprie giornate tra agi e frivolezze. Ma cosa succede quando l’apparente perfezione di una vita lussuosa si scontra con la realtà della vita?

“Figlio di Papà” è una commedia irriverente che mette a nudo le contraddizioni dell’animo umano.

Con ironia e leggerezza, lo spettacolo racconta un incontro inaspettato, uno scontro di mondi e prospettive che porterà il protagonista a interrogarsi su se stesso, sulla felicità e su ciò che conta davvero nella vita.

Il cast

Luca Landi, autore e regista dello spettacolo, omaggia la grande tradizione teatrale italiana con una scrittura brillante e contemporanea, che richiama il genio di Eduardo Scarpetta nel raccontare con ironia e acume le debolezze dell’animo umano. In scena, lo stesso Landi sarà affiancato da Annalaura Mauriello e da Francesco Sorbo, con l’amichevole partecipazione in voce di Enzo Casertano.

Le musiche originali del Maestro Roberto Marino accompagnano la narrazione creando un’atmosfera intensa, arricchita dalla collaborazione con la scuola di danza “Il balletto AxC” del Maestro Gerardo Fimiani.

“Figlio di Papà” si presenta come un’esperienza teatrale completa e coinvolgente. Una storia divertente e un viaggio interiore che regala al pubblico momenti di puro intrattenimento alternati a spunti di riflessione.

Informazioni utili

Domenica 30 marzo alle ore 19:00 presso il CineTeatro Bertoni di Battipaglia, in via Giacomo Puccini 4.

È possibile acquistare i biglietti in prevendita chiamando il numero 333 6274116 o contattando la pagina Facebook o Instagram @attori_per_caso.