Cicogna in volo con un nuovo royal baby. Beatrice di York ed Edoardo Mapelli Mozzi diventeranno genitori per la prima volta. L’annuncio, come da protocollo, arriva direttamente da Buckingham Palace: “Sua Altezza Reale è lieta di annunciare che lei ed Edoardo Mapelli Mozzi sono in attesa del primo figlio, l’arrivo è previsto per il prossimo autunno“.

La regina, così come riporta il comunicato, si dice «deliziata». Finalmente una lieta notizia per i Windsor, reduci dalla scomparsa del principe Filippo, dal “divorzio” di Harry e Meghan dalla Royal Family e dall‘addio di uno dei cuccioli di dorgi. La nipote di Elisabetta II e il marito di origine italiana sono convolati a nozze a Windsor, lo scorso 17 luglio. Un matrimonio intimo, con pochissimi invitati: appena venti.

Sua Maestà si prepara a diventare la bisnonna per la dodicesima volta. Si contano, infatti, i tre figli di William e Kate Middleton (George, Charlotte e Louis), il primogenito di Harry e Meghan Markle, il neonato di Eugenie e Jack Brooksbank, (August), le due bimbe di Peter e Autumn Phillips (Savannah e Isla), i tre figli di Zara e Mike.