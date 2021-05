Roy Hodgson al passo d’addio: l’allenatore inglese lascia il calcio dopo una lunghissima carriera. A 74 anni sarà il Liverpool il suo ultimo avversario

Hodgson è pronto a lasciare il mondo del calcio: l’attuale allenatore del Crystal Palace disputerà questa settimana le sue due ultime partite sulla panchina dei londinesi. L’ultimo valzer dello storico tecnico inglese si disputerà nel tempio di Anfield Road, ennesima tappa di una lunghissima carriera. Ma prima, la sfida di questa sera nel derby con l’Arsenal.

Queste le parole dello storico allenatore tra le altre anche di Inter e Nazionale dei Tre Leoni:

“Dopo aver allenato per circa 45 anni, ho capito che questo è il momento giusto per allontanarmi dal calcio ai massimi livelli. Queste due partite saranno quindi le mie ultime come allenatore del Crystal Palace. Queste ultime quattro stagioni al Palace hanno rappresentato un periodo particolarmente gratificante della mia vita e della mia carriera calcistica.

Adesso, alla fine di un’altra stagione di successi, in cui ci siamo assicurati la permanenza in Premier League, sento che è il momento giusto per lasciare queste responsabilità. Nel corso della mia carriera ho ricevuto tanto sostegno da mia moglie e dalla mia famiglia, ho riflettuto su questa decisione per un po’ di tempo e ora credo che sia il momento giusto per prenderla in considerazione e per vedere cosa mi riserverà il futuro”.