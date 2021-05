Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo oggi pomeriggio nel corso della nuova puntata di “Uomini e Donne” su Canale

Mercoledì 19 Maggio si accende su Canale 5 una nuova settimana in compagnia di “Uomini e Donne”, dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi.

Puntualmente dalle 14.45, vedremo dunque alternarsi al centro dello studio con le sedie rosse, Dame e Cavalieri del Trono Over e Tronisti e Corteggiatori del Trono Classico.

Dopo gli animi accessi delle puntate precedenti, anche oggi le discussioni non sembrano arrestarsi in studio. Protagonisti saranno Gemma, Nicola e Armando. Nicola, ex corteggiatore di Gemma, commenterà la sfilata della dama e sembrerebbe non aver apprezzato l’outfit della dama. A ”soccorrerla” arriverà Armando che, dopo aver litigato con Riccardo, oggi prenderà parola per andare contro Nicola.

Tra i due non scorre buon sangue da sempre e questa è l’ennesima scusa per dimostrare quanta poca stima ci sia l’uno nei confronti dell’altro. La lite andrà così avanti e degenererà tanto da far dire ad Armando di avere dei dubbi sulla sessualità di Nicola. Come prenderà questa affermazione il ragazzo? Sappiamo per certo che, ad intervenire e a cercare di sedare la lite, ci sarà la padrona di casa Maria de Filippi.

Probabilmente, protagonista della puntata, sarà anche Giacomo: ultimo del trono classico. Il ragazzo è ancora confuso sulla scelta nonostante siano settimane che frequenta solo due corteggiatrici: Martina e Carolina. Oggi vedremo forse la sua scelta?