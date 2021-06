Belgio-Portogallo, le probabili formazioni del match

- Consigliato per te -

A Siviglia, Lukaku sfida CR7. Il Belgio si prepara ad affrontare il Portogallo campione in carica agli ottavi

Finalmente ci siamo, ecco il primo big match di questi ottavi. In una serata che si prospetta pirotecnica, allo Stadio Olimpico de la Cartuja andrà in scena Belgio-Portogallo domenica alle 21:00. Questa sfida, rappresenta il primo grande incontro tra queste due nazionali nelle fase avanzate di un torneo. Mentre la squadra allenata da Martinez si è qualificata prima nel proprio girone, dominandolo con tre vittorie, il Portogallo di Cristiano Ronaldo è riuscita a superare il proprio qualificandosi terza, alle spalle di Francia e Germania. Un’estrazione non fortunata per i belgi, che dovranno dimostrare fin da subito di avere una squadra matura e pronta a competere per la vittoria finale di Euro2020.

La partita

QUI BELGIO – Sembra che Martinez ormai abbia deciso definitivamente di puntare su un 3-4-2-1, con in porta il titolarissimo Courtois. In difesa, spazio ai veterani Alderweired e Vertonghen, accompagnati dal più giovane Denayer; centrocampo di sostanza e qualità che vede al centro Witsel e Tielemans, coperti sulle fasce da Meunier e T. Hazard. Il fratello madridista invece, Eden, giocherà più avanzato, insieme al rientrante De Bruyne: questi due giocheranno alle spalle dell’unica punta Romelu Lukaku.

QUI PORTOGALLO – Santos invece pare indirizzato a confermare il suo 4-3-3, che prevede un gioco più fisico a centrocampo, con grandissima qualità lì davanti. In porta nemmeno a dirlo, confermato Rui Patricio, mentre davanti a lui viene data ancora titolare la difesa composta da Pepe e Dias centrali, e Dalot insieme a Guerreiro come terzini. Centrocampo roccioso e tecnico, che vede William Carvalho e Renato Sances a spezzare il gioco e a ripartire, con sulla trequarti il genio e l’inventiva di Bruno Fernandes. In avanti un tridente di assoluto valora, con Bernando Silva e Diogo Jota sulle fasce pronti a servire il cinque volte pallone d’oro CR7.

Le probabili formazioni

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Alderweireld, Denayer, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; De Bruyne, E. Hazard; Lukaku. All.- Martinez.

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Dalot, Pepe, Ruben Dias, Guerreiro; Renato Sanches, William Carvalho, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. All.- Santos.