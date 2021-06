Olanda-Repubblica Ceca, le probabili formazioni del match

- Consigliato per te -

Olanda-Repubblica Ceca è la terza gara degli ottavi di finale di Euro2020 e si giocherà oggi 27 giugno alle ore 18. Dopo Danimarca e Italia, la prossima qualificata ai quarti si deciderà alla Puskas Arena di Budapest in un match che mette di fronte una prima del girone e una migliore terza. Gli Orange, infatti, si sono qualificati come primi nel Gruppo C battendo Ucraina, Austria e Macedonia del Nord. La nazionale di Silhavy, invece, si è qualificata come una delle migliori terze vincendo contro la Scozia, pareggiando contro la Croazia e perdendo contro l’Inghilterra.

Le probabili formazioni di Olanda-Repubblica Ceca

QUI OLANDA De Boer si affiderà al 3-5-2 con Stekelenburg tra i pali e De Ligt, De Vrij e Blind a fare da scudo. In mediana ci saranno De Jong, Wijnaldum e de Roon, mentre Dumfries e Van Aanholt agiranno sugli esterni. Il reparto offensivo sarà affidato alla coppia Malen–Depay.

QUI REPUBBLICA CECA Silhavy sceglie il 4-2-3-1 con Coufal, Celustka, Kalas e Kaderabek a completare la linea difensiva davanti a Vaclik. La coppia in mediana sarà composta da Holes e Soucek, mentre a supportare l’unica punta Schick saranno Masopust, Darida e Jankto.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Ligt, de Vrij, Blind; Dumfries, de Roon, F. de Jong, Wijnaldum, van Aanholt; Malen, Depay. All. De Boer

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Kaderabek; Holes, Soucek; Masopust, Darida, Jankto; Schick. All. Silhavy