Ben Affleck è stato rifiutato dalla tiktoker Nivine Jay su un’app di incontri per celebrità

Incredibile a dirsi ma anche una star mondiale come Ben Affleck ha ricevuto il due di picche! È successo sull’app di incontri per celebrità dove, una famosa tiktoker, Nivine Jay, lo ha prima ‘matchato‘, ma poi, credendolo un profilo fake, gli ha tolto il cuore. Ben, però, non si è dato per vinto e ha inviato alla ragazza un video su Instagram: “Ehi Nivine, perché mi hai scartato? Sono io…”

Nivine ha poi condiviso l’accaduto con i suoi 44mila follower: “Ripensando alla volta che ho matchato con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake, così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram. Scusa Ben“, ha commentato la ragazza.

Ben è tornato single da qualche mese dopo la fine della storia con Ana de Armas. I due attori si sono lasciati a poco meno di un anno dall’inizio della loro frequentazione, di comune accordo: “Si trovano in momenti diversi delle loro vite, c’è un profondo amore e rispetto. Ben continua a lavorare su se stesso, ha tre progetti di lavoro e continua ad essere un padre solido a casa. Sono entrambi contenti delle loro vite“, ha dichiarato una fonte vicino alla coppia.