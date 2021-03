“Mundo Deportivo” assicura: presto l’ex colchonero giocherà nel Benfica. Bozza di accordo con Jorge Mendes per 3 milioni a stagione!

Che rimanesse senza squadra davvero era inspiegabile. E probabilmente presto, Diego Costa, tornerà a far parlare di sé sul campo da gioco, magari proprio in Portogallo. Infatti, in Spagna sono convinti che l’ex Furia Rossa sia prossimo alla firma con il Benfica, tanto che “Mundo Deportivo” sostiene che tra l’agente del giocatore, Jorge Mendes, e il club si sia già trovato un principio d’accordo.

Dopo la decisione di svincolarsi dall’Atletico Madrid, e i successivi mesi di stop, era stata proposta al giocatore anche la possibilità di un ritorno a casa, nel suo Brasile, dove si erano già interessati a lui sia l’Atlético Mineiro, che poi decise di puntare su Hulk, sia il Palmeiras. Ma ormai sembra definito il suo passaggio alle aquile di Lisbona: per l’ex Chelsea un contratto da 3 milioni a stagione, più 3 milioni alla firma. Sicuramente cifre fuori mercato per i club brasiliani.

Sarebbe comunque un ritorno per il bomber oriundo, il quale aveva iniziato la propria carriera tra i professionisti, proprio in Portogallo, al Braga. Perciò il destino calcistico di Diego Costa sembra quello di rimanere in Europa.