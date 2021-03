Si è spento Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne. Aveva solo 46 anni. Lisa lo saluta con uno scatto

Ci lascia Fabio Donato Saccu, l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne.

Il geometra di Ponderano, in provincia di Biella, aveva solo 46 anni. Lottava contro un tumore che non l’ha risparmiato. I telespettatori del programma di Canale5 lo avevano eletto come uno dei più apprezzati del parterre maschile. Proprio al cospetto di Maria De Filippi, Saccu trovò l’amore, lasciando lo studio televisivo in compagnia di Lisa Leporati.

Il funerale e la veglia di preghiera

Tra oggi e domani, chi vorrà potrà dare l‘ultimo saluto al geometra, ovviamente in ottemperanza alle norme anti-Covid. Oggi, giovedì 25 marzo, è prevista una veglia di preghiera nella chiesa parrocchiale di Ponderano, alle ore 18:00. Domani, venerdì 26 marzo, si terrà il funerale alle ore 09:30.

Lisa: “Ti ricorderò sempre così”

Fabio Donato e Lisa si conobbero all’interno di Uomini e Donne nel 2014. Lei, dopo una delusione amorosa, stava pensando di tornare alla sua vita di sempre. Poi, dopo essere entrata in sintonia con Fabio, Lisa decise di restare e di lasciarsi andare al corteggiamento di lui. I due, dopo alcuni mesi, abbandonarono il programma da coppia.

Dopo un anno, nel 2015, Lisa e Fabio tornarono in studio. In quella occasione, sotto i riflettori, lui fece una proposta di matrimonio alla sua fidanzata. In queste ore difficili, Lisa ha salutato Fabio con uno scatto che li ritrae insieme e felici. La didascalia recita: “Ti ricorderò sempre così“.