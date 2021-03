Il DS si sbilancia e conferma le indiscrezioni su Lamela e Arnautovic, possibili colpi per un Bologna che punta in alto

Dobbiamo dirlo, ci mancava. Perché personaggi nel mondo del calcio che movimentano così il mercato sono pochi. Uno di questi è sicuramente Walter Sabatini, maestro nel trovare giovani talenti, che in un’intervista rilasciata al Resto del Carlino ha rivelato alcuni dei piani e delle strategie del club rossoblu. Una di queste è quella di puntare ad uno o più top per la prossima stagione. Come ad esempio Erick Lamela, uno dei suoi primi acquisti ai tempi della Roma, strappato all’epoca all’ Inter e al Napoli. “È uno dei nomi che stiamo vagliando. Stiamo cercando di capire se ci siano le possibilità per avvicinarci e non è detto”, queste le sue parole.

Altro nome interessante è quello di Marko Arnautovic, ex Inter, attualmente allo Shanghai SIPG, sul qualche lo stesso Sabatini ha dichiarato: “Era un nome che non doveva uscire e purtroppo è uscito. Le telefonate sono state tante. Di sicuro vogliamo prendere 2-3 giocatori importanti, che migliorino il livello medio della squadra e chi sta attorno”. Sicuramente un Bologna che punta in alto per la prossima stagione, con quell’Europa magari messa come primo step di crescita.