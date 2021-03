Una Vita, 25 marzo 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Tra Ursula e Genoveva è ormai guerra aperta. Tra le due donne le battaglie sono in continuo fermento; prima Genoveva ha aizzato tutta Acacia contro Ursula, tant’è che ora tutti sperano nell’esilio per lei. Successivamente però Ursula non ascolterà nessuno e deciderà di minacciare ulteriormente la Salmeron. Non lascerà il quartiere (coraggio o pazzia?) e si recherà nell’appartamento della sua ormai ex signora per lanciarle un ultimatum: ha 24 ore di tempo per rimettere a posto le cose ad Acacias. Genoveva non si dimostrerà collaborativa nei confronti della Dicenta, anzi la intimerà di lasciare quanto prima casa sua.

Ursula allora, di fronte a tanta poca collaborazione andrà a casa di Felipe per smascherare tutte le malefatte di Genoveva nei confronti del suo amore per Marcia. Purtroppo però, non aveva fatto i conti con la diffidenza dell’uomo nei suoi confronti. Felipe, quindi, non le crederà, ma non si fermerà di fronte al suo rifiuto. La Dicenta, infatti, prenderà contatti con una vecchia conoscenza di Genoveva, un uomo che le ha rovinato la vita: Cristobal, l’assassino di Samuel Alday, l’unico uomo che la Salmeron abbia mai amato.