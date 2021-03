Va in scena il primo match dell’Italia per le qualificazioni al Mondiale 2022. Mancini: “Importante partire bene”

Il cammino degli Azzurri per Qatar 2022 inizia a Parma questa sera alle 20:45, contro quell’Irlanda del Nord che l’Italia non affronta da ben 10 anni. Mancini e la Nazionale sono chiamati a confermarsi in tre partite nel giro di sette giorni: dopo stasera, dovranno partire alla volta di Sofia per giocare contro la Bulgaria domenica, e la settimana prossima, di mercoledì, a Vilnius contro la Lituania. Un tour de force che mostrerà lo stato di forma della Nazionale e degli schemi ormai già ben oliati dal ct Mancini.



Lo stesso Mancini ha dichiarato nella conferenza stampa pre-partita: “La prima sarà più difficile perché siamo fermi da 5 mesi. Affronteremo una squadra molto forte fisicamente, sarà la più difficile da giocare. Nel tragitto che porta al Mondiale non si può sbagliare. Dobbiamo iniziare bene in queste tre partite“.



Il ct potrà contare sul nerazzurro su Barella, in netto vantaggio per un posto da titolare su Pellegrini, per affiancare in mediana Verratti e Locatelli in mediana, con Jorginho infortunato. In difesa torna la coppia di veterani, Bonucci – Chiellini con ai lati Florenzi, in vantaggio su Di Lorenzo, ed Emerson Palmieri.In attacco si partirà con Insigne, Immobile ed un ispirato Domenico Berardi, che probabilmente soffierà il posto a Chiesa in questo inizio di partita. I giocatori a disposizione sono molti e ruoteranno nelle tre partite.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3) : Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All. Mancini.



IRLANDA DEL NORD (3-5-2) : Peacock-Farrell; McNair, J. Evans, Cathcart; Dallas, Davis, Saville, C. Evans, Kennedy; Magennis, Lafferty. All. Baraclough