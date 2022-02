Benzina alle stelle, il servito ha sfondato i 2 euro. Ecco i prezzi

Caro Benzina alle stelle. Continua l’ascesa del prezzo del carburante. Il conflitto in Ucraina e la rottura dei rapporti dell’Occidente con la Russia stanno portando a conseguenze catastrofiche in ambito energetico.

Secondo i dati raccolti in base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati dell’Osservaprezzi carburanti del Mise, il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self è salito a 1,861 euro/litro (ieri 1,859). L’oscillazione riguarda i diversi marchi. Per il servito, invece, si sale a 1,996 euro/litro (ieri 1,992) .

Argomento diesel: i prezzi aumentano a 1,873 euro/litro (ieri 1,870) con i vari punti vendita che oscillano tra i 1,873 e 1,951 euro/litro (no logo 1,769). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,819 a 0,835 euro/litro (no logo 0,812). Infine, il prezzo medio del metano auto risulta in saliscendi e si posiziona tra 1,756 e 1,844 (no logo 1,764), con il valore minimo in crescita e quello massimo in calo.