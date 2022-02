Sciopero nazionale dei distributori carburante. Resteremo senza benzina?

Nel 2022 arriva lo sciopero nazionale dei distributori carburante. A volerlo i sindacati, che ipotizzano il giorno 28 febbraio come data senza possibilità di rifornire benzina e diesel.

Le autostrade e lo sciopero nazionale dei distributori carburante

Sulle autostrade sono da concordare, anche a livello politico, azioni e regole per le concessionarie autostradali.

Autostrade e stazioni di servizio

Le stazioni di servizio che vi operano e pagano vari diritti ai gestori hanno delle spese difficili da sostenere. Il problema principale è relativo agli introiti da carburante e agli altri servizi forniti a coloro che sostano.

Diffusione delle colonnine ricarica EV

EvStore è, precisamente, un’azienda italiana che progetta e realizza in Italia tutti i sistemi di ricarica per auto elettriche. Tutti i prodotti sono stati ideati partendo da uno studio di User Experience ed Ergonomia. Questi prodotti, come è facilmente intuibile, sono dei prodotti “intelligenti” che rilevano e misurano, in modo puntuale e mirato, il consumo delle utenze domestiche per ottimizzare al massimo la carica dell’auto ed evitare i sovraccarichi.

Anche la diffusione a tappeto di queste colonnine ricarica EV in autostrada deve passare tramite una vera e propria negoziazione sui diritti e i costi per averle funzionali ed operative in ogni singola tratta del Paese.