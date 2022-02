Sean Penn a Kiev per documentare l’invasione russa in Ucraina

La guerra tra Russia ed Ucraina è ormai scoppiata. E mentre sul web ed in tv circolano foto e video del tragico spettacolo di esplosioni e fumo, l’attore Sean Penn si è recato a Kiev per girare un documentario sull’invasione russa. Il suo arrivo in Ucraina si sarebbe registrato nella giornata di ieri.

Il premio oscar si era già recato in Ucraina lo scorso novembre per prepararsi al meglio, incontrando l’esercito del paese. Secondo il tabloid Newsweek durante il suo viaggio in Ucraina, Penn aveva visitato le regioni orientali del paese e aveva parlato con il personale di servizio ucraino per il suo documentario in Donbass, prodotto da Vice Studios. Circola infatti una foto scattata a novembre, mentre ha indosso l’equipaggiamento militare, mentre girava con la sua troupe.

Ieri Penn è apparso in una conferenza stampa giovedì a Kiev per ascoltare funzionari del governo parlare della crisi.

Il governo ucraino ha espresso gratitudine verso l’attore dichiarando: “Il regista è venuto appositamente a Kiev per filmare tutti gli eventi che stanno accadendo attualmente in Ucraina e per dire al mondo la verità sull’invasione russa del nostro Paese. Sean Penn è tra coloro che sostengono l’Ucraina oggi in Ucraina. Il nostro Paese gli è grato per una tale dimostrazione di coraggio e onestà“.

Egli sta dimostrando il coraggio che a molti altri è mancato, in particolare alcuni politici occidentali. Più persone così, prima potremo fermare questa atroce invasione della Russia”.

Non è la prima volta che l’attore americano si spende in azioni umanitarie. Già nel 2020, con il documentario di Discovery Plus, Citizen Penn, raccontato gli sforzi dell’attore nella creazione dell’organizzazione senza scopo di lucro Community Organized Relief Effort (CORE) in risposta ai terremoti di Haiti del 2010. CORE ha anche schierato squadre per offrire aiuto durante la pandemia con test COVID-19 e vaccini in tutto il paese.