Biagio Izzo chiude al Delle Arti la stagione 2022/2023

29 mar 2023 di Redazione ZON

Sarà Biagio Izzo a chiudere la stagione 2022/2023 del Teatro Delle Arti di Salerno. L’attore partenopeo sarà di scena sabato alle ore 21 e domenica alle ore 18.30 con lo spettacolo “Balcone a 3 piazze”, di Mirko Setaro e Francesco Velonà, per la regia di Pino L’Abbate. In scena con Izzo anche Mario Porfito, Carla Ferraro, Roberto Giordano, Adele Vitale e Ciro Pauciullo, il tutto prodotto da Tradizione e Turismo e AG Spettacoli.

Lo spettacolo è ambientato a Napoli. Antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell’Italia. A causa della bufera, Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi, un viaggio in cui sperava di riallacciare i rapporti con lei. Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco. È dovuto scappare sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto. La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo. Alfredo, il giorno prima della vigilia di Natale si ritroverà a vivere una favola al contrario. Sarà, infatti, costretto a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà recuperare il rapporto con sua moglie. E dovrà anche fronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Ancora pochi i biglietti a disposizione per assistere allo spettacolo. L’acquisto è possibile o attraverso il sito Go2 oppure presso il botteghino del Delle Arti, aperto tutti i giorni dalle 17 alle 21.