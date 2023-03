Anziana travolta da un’auto a Scafati: stava andando dal medico

di Redazione ZON

Una tragedia che si è consumata in strada lunedì sera, intorno alle 19.30, a Scafati. La vittima un’anziana signora travolta e uccisa da un’auto. Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, il conducente probabilmente si trovava in condizioni di scarsa visibilità per cui non avrebbe avvertito la presenza della donna in strada.

La donna, 84enne, si stava recando accompagnata da un familiare, ad effettuare una visita medica specialistica. Purtroppo a nulla sono valsi i tentativi degli operatori del 118 di rianimarla, l’impatto si è rivelato fatale.