BigMama e il bullismo: “Presa di mira fin da piccola per il mio aspetto”

di Pasquale Capasso

“Sono stata vittima di bullismo da subito, da quando ne ho ricordo” la rivelazione sconcertante di BigMama, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La cantante, rivelazione dell’ultima edizione di Sanremo, ripercorre insieme alla conduttrice la sua vita e in particolare la sua infanzia complicata. La cantante, infatti, ha raccontato che i compagni di classe la prendevano in giro per il suo aspetto fisico.

BigMama e il bullismo: le tiravano le pietre

Come si diceva, BigMama ha raccontato degli episodi non felici della sua infanzia: ha subito atti di bullismo da alcuni ragazzini. In particolare, la cantante si sofferma su uno di essi: “Stavo camminando con una mia amica e un gruppo di ragazzini ha iniziato prima a urlarci addosso e poi a prendere delle pietra da terra e a tirarcele contro“.

Tuttavia, BigMama non si è lasciata abbattere e, anzi, ha affermato che “ora vivo la mia vita al meglio e credo che questa sia la miglior vendetta“. La cantante ha anche ammesso di non averne parlato con i propri genitori. “Avevo vergogna, pensavo sarebbero stati delusi da me. Sicuramente, se dovessi diventare mamma, indagherei molto di più. Forse quelle domande mi sono mancate“.

Fonte: Tgcom24

