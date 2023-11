Black Friday 2023, cosa acquisteremo di più?

di Riccardo Manfredelli

Un’indagine Confcommercio/Format Research fotografa le attese dei consumatori per il Black Friday 2023: in testa abbigliamento e tech

Per il Black Friday 2023 in calendario domani, venerdì 24 novembre 2023, gli italiani spenderanno in media 236 euro a testa: lo suggerisce una ricerca realizzata da Confcommercio in collaborazione con l’Istituto Format Research.

Tra gli acquisti, vanno per la maggiore capi di abbigliamento (scelti dal 57% degli intervistati) seguiti a ruota da prodotti di elettronica ed elettrodomestici (44,7%) e calzature e prodotti di estetica (35%). Il Black Friday, in cui molti vedono l’occasione per pensare in anticipo ai regali di Natale, riversa nei negozi o davanti agli schermi degli e-commerce soprattutto le donne (63,2%) e i giovani under35, residenti perlopiù nelle regioni del Nord-Ovest e del Sud.

Registrata una predilezione per i metodi di pagamento elettronici, solo il 10% degli italiani avrà con sé soldi “liquidi”, l’indagine Confcommercio – che fotografa i comportamenti di acquisto degli utenti durante la settimana del Black Friday – nota anche che gran parte del campione farà shopping online; un residuo 40% si recherà, invece, presso i negozi fisici, inclusi i centri commerciali.