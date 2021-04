Bollettino sulla situazione epidemiologica di lunedì 26 aprile 2021 e numero di tamponi e vaccini. Ancora tanti contagi in Campania e Sicilia

Il Bollettino di oggi 26 aprile 2021 riporta come ogni lunedì un quadro non completo della situazione epidemiologica in Italia in seguito al numero minore di test e tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri. Tuttavia dai dati emerge che le regioni con numeri ancora importanti di contagi sono Campania e Sicilia con rispettivamente 1.282 e 1.069 casi positivi.

Nella Provincia di Bolzano, in Sardegna e nella Valle D’Aosta non sono stati registrati nuovi ingressi nelle terapie intensive, mentre la regione con il maggior numero di attuali pazienti positivi è la Campania con 91.719.

I nuovi positivi in tutta Italia sono 8.444, con 301 decessi ed un tasso di positività del virus in salita dello +0,3%. Quasi 146 mila è il numero di tamponi molecolari effettuati nella giornata di ieri, con 27 ricoveri in meno nei reparti di degenza e 13 in meno nelle terapie intensive.

Nel frattempo preoccupa la diffusione della variante indiana del virus, contro cui ancora non è ben chiara l’efficacia dei vaccini attualmente disponibili. A Bassano in Veneto, il Governatore Zaia annuncia la presenza di due contagi da variante indiana e a tal proposito il Direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Padova, il dottor Andrea Crisanti avverte che le varianti vanno monitorate per conoscerne l’evoluzione e che se esso ha la possibilità di muoversi più facilmente tra la popolazione per svilupparsi, sarebbe stato necessario vaccinare gran parte della popolazione prima di procedere con le riaperture.

Nel momento in cui tali precauzioni non sono state prese, si potrebbe facilmente incorrere nel rischio di dare la possibilità al virus di svilupparsi con uno “scudo”, in grado di resistere alle eventuali difese vaccinali.