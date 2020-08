Come ogni pomeriggio, è stato pubblicato il bollettino dell protezione Civile sull’andamento del contagio da Coronavirus nel nostro Paese. Ecco i dati del 13 agosto

Da inizio emergenza, in Italia 252.235 persone hanno contratto il Coronavirus: oggi, 13 Agosto 2020, i contagiati sono 523 in più rispetto a ieri.

23 contagiati (252.235) • 6 morti (35.231) • 226 guariti (202.923) 7.420.764 tamponi (+51.188) +290 attualmente positivi (14.081)

+5 ricoverati con sintomi (786)

+2 terapia intensiva (55) Regione con più casi oggi di Coronavirus: Veneto (84) Zero casi solo in Valle D’Aosta

Conte sulla proroga dello stato di emergenza: “Il virus continua a circolare”

“Se ci assumiamo la responsabilità di non prorogare lo stato di emergenza dobbiamo essere consapevoli che cesserebbero di avere effetto le ordinanze adottate, ben 38, di cui 4 attualmente al vaglio della Ragioneria generale dello Stato“, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante le comunicazioni in Senato sulle iniziative ulteriori da adottare in relazione all’emergenza Coronavirus.

Il premier oggi, 28 luglio, punta ad ottenere il consenso di Palazzo Madama in merito alla proroga dello stato di emergenza (secondo indiscrezioni fino al 15 ottobre), mentre domani parlerà alla Camera.

