Vaccinazioni in aumento e contagi in calo, i dati incoraggiano alla riapertura. Tutto ciò che c’è da sapere nel bollettino di oggi

I dati offerti dalla Protezione Civile sembrano incoraggiare il tavolo dei ministri, che si prepara alla riapertura del 28 giugno, quando tutta Italia, compresa la Valle d’Aosta, diventeranno bianche. Nel frattempo il 17 giugno il premier Draghi sottoscrive il dpcm regolatore del Green Pass, una sorta di semaforo verde in alcune e specifiche occasioni.

Il bollettino Covid

Ancora in calo il numero dei contagi rispetto a ieri, con soltanto 927 casi registrati. In calo anche il numero dei decessi (10), ma con un notevole aumento dei guariti, circa 6.566. Rincuoranti anche i dati relativi a terapie intensive (-16) e ricoveri (-113).

Prosegue la fitta campagna di vaccinazione anti-Covid in tutt’Italia, con un totale di 47.954.349 dosi somministrate nella giornata di oggi.

Il Green Pass Covid

Andando avanti sarà necessario in alcuni casi, l’utilizzo del Green Pass o Certificazione Verde. A stabilirlo è il dpcm sottoscritto il 17 giugno da Mario Draghi, che getta le basi per l’utilizzo del certificato. La certificazione attesta la vaccinazione avvenuta, la guarigione o negatività a un test per il Coronavirus.

Il documento potrà essere necessario non solo per gli spostamenti tra regioni in fascia rossa o arancione, ma anche per visite ad anziani in case di riposo, per partecipare a feste e cerimonie nuziali o in caso di eventi di intrattenimento, come concerti, spettacoli o eventi sportivi.