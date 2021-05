Al Dall’Ara il Genoa di Ballardini vuole chiudere la pratica salvezza: Grifoni a +5 dalla zona retrocessione. Mihajlovic vuole risposte dai suoi dopo il pareggio di Udine

Bologna-Genoa, questa sera 20:45, mette di fronte due squadre che in posizioni molto diverse sono ancora alla ricerca della matematica salvezza. Per i Grifoni allenati da Ballardini la situazione è più complicata con la zona retrocessione distante 5 punti e un trend negativo da invertire. Al Dall’Ara Mihajlovic non vuole passi falsi dai suoi e punta un obiettivo: “Arrivare a 49 punti e superare i 47 dell’anno scorso darebbe un senso diverso a questo finale di stagione”

QUI BOLOGNA – Il tecnico del Bologna ha molti dubbi soprattutto a centrocampo. Soriano, infatti, potrebbe tornare sulla trequarti, con Vignato di nuovo in panchina e Schouten in coppia con Svanberg in mezzo. In attacco ballottaggio sulla destra con Orsolini favorito su Skov Olsen, mentre a sinistra torna Sansone a far riposare Palacio. Come prima punta quasi certa la presenza di Barrow. In difesa davanti a Skorupski pronti Tomiyasu, Danilo, Soumaoro e Dijks.

QUI GENOA – Ballardini pronto a riproporre ancora il 3-5-2 ma con vari cambi rispetto alla formazione scesa in campo contro il Sassuolo. In difesa, infatti, potrebbe tornare Radovanovic, con Goldaniga e Masiello a completare il trio. Centrocampo formato invece da Badelj, supportato da Zajc e il rientrante Strootman. Sulle fasce Ghiglione e Zapppacosta, mentre in attacco favorita la coppia Shomurodov-Scamacca.

Dove vedere il match

Il match Bologna-Genoa sarà trasmesso in esclusiva da Sky e sarà visibile su Sky Sport (numero 255 del satellite). In streaming su NowTv e SkyGo.

Le probabili formazioni di Bologna-Genoa

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. – Mihajlovic

Genoa (3-5-2): Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Zajc, Badelj, Strootman, Zappacosta; Shomurodov, Scamacca. All. – Ballardini