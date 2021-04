Ultime giornate di Serie A che decideranno chi resterà nella massima serie. Lotta salvezza al cardiopalma: 8 squadre in 8 punti

Con lo Scudetto ormai prossimo ad essere conquistato dall’Inter di Antonio Conte, la Serie A regala ancora spettacolo e adrenalina per due lotte: quella per conquistare un piazzamento Champions e quella molto complessa per rimanere nella massima serie. E’ proprio la lotta salvezza ad essere la più combattuta degli ultimi anni.

A sparigliare le carte in tavola ci ha pensato il Cagliari di Semplici che con tre vittorie consecutive è tornato concretamente in corsa per salvarsi. Ora, a sole 5 giornate dal termine, la classifica della Serie A certifica più che mai il rischio per ben 8 squadre di retrocedere. Dalla bagarre si possono escludere solo Sampdoria e Verona rispettivamente a 42 e 41 che non hanno raggiunto la matematica salvezza ma la soglia classica dei 40 punti.

Invece per Udinese, Bologna, Genoa, Fiorentina, Spezia, Torino, Cagliari, Benevento la situazione è ben diversa. I friulani (39) gli emiliani (38) e anche i liguri (36) sono più in alto di tutti e presto potrebbero raggiungere quota 40 mentre per le altre dovranno lottare con le unghie e con i denti per tirarsi fuori dalle sabbie mobili.

Fiorentina e Spezia poi staccano da Torino, Cagliari e Benevento appaiati a 31 punti. Il Torino deve ancora recuperare la partita contro la Lazio mentre il Benevento è in striscia negativa da diverse giornate. Per i giallorossi la situazione è peggiorata lenatmente in classifica ritrovandosi ora al terzultimo posto con ancora Atalanta e Milan da affrontare. La squadra di Inzaghi che tuttavia si giocherà parte della slavezza con gli scontri diretti contro Cagliari, Crotone e Torino.

Saranno proprio gli scontri diretti ancora da disputare infatti ad accendere queste ultime giornate di Serie A: Cagliari-Fiorentina, Spezia-Torino, e Cagliari Genoa i più decisivi.