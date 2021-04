- Consigliato per te -

In diretta a partire dalle ore 20 sul nostro giornale, l’estrazione SuperEnalotto con i numeri vincenti di oggi, 27 aprile 2021. Ecco anche una panoramica dei numeri ritardatari e frequenti

Consueto appuntamento con la lotteria più amata dagli italiani. Sul nostro giornale, a partire dalle ore 20:00, potrete trovare la combinazione vincente dell’ultima estrazione SuperEnalotto. A seguire, due panoramiche che riguardano i numeri più ritardatari e frequenti del gioco.

Ecco la combinazione vincente del Superenalotto di oggi martedì 27 aprile 2021

Numeri: 41 49 56 58 60 68

Numero Jolly: 59

Numero Superstar: 79

- Consigliato per te -

Il prossimo jackpot del SuperEnalotto è di 143.700.000€

Numeri del Superenalotto più ritardatari

Ecco una prima classifica per quel che riguarda i numeri che hanno accumulato il maggiore ritardo durante le varie estrazioni. Sul podio troviamo il 55 che non ha fatto capolino per 66 volte ed il 23 che ha accumulato 65 assenze e l’85 che non si mostra da 56 concorsi. La top ten continua, a seguire, trovando il 14 ed il 64 con 45 assenze ed il 24 con 43. A chiudere la classifica troviamo il 17 da 40 mancate estrazioni consecutivamente, il 50 con 33, il 40 con 32 mancate estrazioni ed infine il 5 con 31.

Numeri del Superenalotto più frequenti

Quella che presentiamo adesso è una seconda top ten che, al contrario della prima, mostra i dieci numeri comparsi con maggiore frequenza nel gioco dell’estrazione SuperEnalotto.

Al primo posto si attesta in questo caso il numero 85 che ha accumulato ben 251 uscite. A seguire sul podio troviamo il 77 ed il 90 con 244 estrazioni, il 55 e l’82 comparsi per 243 turni e l’86 con 242 comparse. Proseguendo ci sono il 79 con 241 presenze ed il 6 e l’81 per 238. A chiudere la classifica incontriamo l’1 ed il 45 con 237 estrazioni.

Segui il nostro sito Zon.it e la nostra pagina Facebook per rimanere aggiornato sui risultati delle ultime estrazioni, i numeri ritardatari e le maggiori frequenze.